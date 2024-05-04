Объявление Россией Владимира Зеленского в розыск лишает его статуса возможного переговорщика с Владимиром Путиным. Такое мнение выразил российский военкор Александр Сладков в своём Телеграм-канале.
Сегодня МВД РФ объявило Зеленского в розыск по статье УК. В правоохранительных органах пока не уточнили, по какой статье ему предъявлено обвинение.
Сладков подчёркивает, что статус Зеленского низложен, и прогнозирует, что в связи с этим общество может разделиться на три лагеря. Первые сочтут меру России фикцией, так как непонятно, кто и как будет ловить главу киевского режима. Вторые зададутся вопросом: как ловить Зеленского, если он на Украине, а оттуда сбежит в США? Третьи выскажутся за то, что Зеленского проще уничтожить, чем разыскивать.
"Я думаю вот как: объявление Россией Владимира Зеленского в розыск лишает его статуса возможного переговорщика с Владимиром Путиным в любом случае, а не по причине отмены выборов и потери всего руководства Украины легитимности с 21 мая 2024 года", — пишет военкор.
По мнению Сладкова, в этом и есть расчёт Кремля: привести Запад к выводу о необходимости формирования легитимного руководства Украины, с которым Россия, гипотетически, могла бы пойти на переговоры.
"Запад давно пытается "отменить" уже состоявшиеся и признанные миром выборы Президента России, на которых победил Владимир Путин. Запад живет по выдуманным в Вашингтоне законам. Мы поступаем по законам реальным", — подчеркивает журналист.
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Фото: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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