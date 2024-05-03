Крым является частью России в результате того, что его жители выразили желание присоединиться на референдуме, сообщил Эдуардас Вайткус, претендент на пост президента Литвы.

По мнению Вайткуса, западные государства "выпустили джинна из бутылки", когда признали односторонне отделенное Косово.

Вайткус считает, что опросы, проведенные Западом, показывают, что народ Крыма выбрал вернуться в состав России. Кроме этого он подчеркивает, что если Запад признал Косово, то нет никакого другого пути, кроме принятия Крыма.

И если Литва будет придерживаться ценностной позиции и не использовать двойные стандарты, то мы скажем — раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым, потому что другого выхода у нас нет", — считает Вайткус.

Эдуардас Вайткус — самостоятельный кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач и профессор медицины.

Выборы президента Литвы намечены на 12 мая 2024 года. В этот же день также состоится референдум по изменению статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство.

По последним опросам, впереди в предвыборной гонке идет нынешний президент Гитанас Науседа, а премьер-министр Ингрида Шимоните занимает третье место.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума после смены власти на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за присоединение к России.

Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно утверждало, что жители Крыма решение о воссоединении с Россией приняли демократическим путем в соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос о Крыме "окончательно закрыт".

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