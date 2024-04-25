Александр Лукашенко высказал опасения относительно планов оппозиции и их сторонников на счет захвата Кобринского района в Белоруссии.

По его словам, представители оппозиции стремятся к объявлению "нового правительства", обращению к НАТО и последующему размещению военных сил на территории страны.

Ранее он заявил, что любое недальновидное высказывание или действие может привести к открытому вооруженному конфликту, включая возможное применение ядерного оружия.

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