Александр Лукашенко высказал опасения относительно планов оппозиции и их сторонников на счет захвата Кобринского района в Белоруссии.
По его словам, представители оппозиции стремятся к объявлению "нового правительства", обращению к НАТО и последующему размещению военных сил на территории страны.
Ранее он заявил, что любое недальновидное высказывание или действие может привести к открытому вооруженному конфликту, включая возможное применение ядерного оружия.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 License)
Французы категорически не поддерживают идею Макрона о переброске европейских солдат на Украину
По недавнему опросу, проведенному социологической службой Франции "Elabe", 57% французских граждан считает предложение французского лидера Эммануэля Макрона по отправке вооружённых сил стран ЕС на Украину категорически неправильным.
Белорусские спецслужбы предотвратили удары БПЛА с территории Литвы по Минску
Белорусские спецслужбы успешно предотвратили атаки беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Литвы, на объекты в Минске.
Ивлеевой предъявили обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и отрицательной оценки СВО
Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и известную телеведущую Анастасию Ивлееву. В самом начале проведения СВО Анастасия Ивлеева опубликовала в Instagram (соцсеть признана экстремистской на территории РФ) опубликовала пост, который дискредитировал Вооруженные силы РФ, а также свидетельствовал об отрицательной оценки СВО.
Бизнесмену Фомину грозит 15 лет за дачу взятки замминистру обороны РФ
Бизнесмену Александру Фомину грозит 15 лет тюремного заключения за дачу взятки замминистру обороны России.