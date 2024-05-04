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Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москве ожидаются похолодания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:19

Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москве ожидаются похолодания

Синоптик Александр Ильин предупредил, что следующая неделя в Москве будет холодной, с заморозками и осадками. В понедельник ожидаются небольшие дожди и ночные заморозки, а температура в течение дня будет колебаться от 9 до 11 градусов выше нуля.

Во вторник ночью прогнозируется мокрый снег, днем температура не превысит 8 градусов. Среда принесет облачную погоду с небольшими осадками и дневной температурой до 9 градусов.

Холодная погода сохранится до четверга, с ночными температурами до минус 3 градусов и дневными до 8 градусов. В пятницу ожидается потепление, днем температура поднимется до 15 градусов. В выходные дни будет тепло до 15 градусов без осадков, сообщает Вечерняя Москва.

Фото: commons.wikimedia.org/Alvesgaspar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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