Синоптик Александр Ильин предупредил, что следующая неделя в Москве будет холодной, с заморозками и осадками. В понедельник ожидаются небольшие дожди и ночные заморозки, а температура в течение дня будет колебаться от 9 до 11 градусов выше нуля.

Во вторник ночью прогнозируется мокрый снег, днем температура не превысит 8 градусов. Среда принесет облачную погоду с небольшими осадками и дневной температурой до 9 градусов.

Холодная погода сохранится до четверга, с ночными температурами до минус 3 градусов и дневными до 8 градусов. В пятницу ожидается потепление, днем температура поднимется до 15 градусов. В выходные дни будет тепло до 15 градусов без осадков, сообщает Вечерняя Москва.

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