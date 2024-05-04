Евросоюз планирует передать Украине доходы, полученные от замороженных российских активов. Сроки назначили на конец года, сообщила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова.
- Надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты , - подчеркнула политик. - Это около трех миллиардов евро, такая оценка сейчас.
Матернова надеется, что деньги будут переданы Киеву в конце этого года. До этого начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркнул, что те российские активы, которые заблокировал Запад, ежегодно приносят около десяти миллиардов долларов прибыли.
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