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В России продают роскошный велосипед Porsche за $44 000 от российского бренда Caviar
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:58

В России продают роскошный велосипед Porsche за $44 000 от российского бренда Caviar

В России стартуют продажи эксклюзивного электровелосипеда Porsche eBike Cross 3rd Generation от российского бренда Caviar под названием Herzog Royal Porsche. Этот роскошный велосипед оценивается в $44 000 и отличается наличием элементов из 18-каратного золота и золотого карбонового волокна.

Изменения затронули только внешний дизайн: титановая рама с PVD-покрытием, коричневое кожаное седло и уникальная отделка. Технические характеристики, включая 504 Вт·ч аккумулятор и двигатель Shimano EP801, остались неизменными. Издание ограничено всего девятью экземплярами, в то время как стандартная версия велосипеда стоит $11 030, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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