Красносельско-Калининская линия может получить еще один шанс на продолжение до "Картеной", которую Беглов уже якобы "строил"

"Метрострой Северной столицы", которая является подконтрольной Смольному компанией, вновь начала поиски проектировщика на продолжение Красносельско-Калининской линии метро до станции "Каретная". Примечательно, что в прошлом году градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявлял, что объект находится "в работе".
"МССС" анонсировал конкурс на проектирование "коричневой" линии метрополитена Петербурга. В планах чиновников найти подрядчика, который создаст рабочую документацию по строительству четырех станций метро и тоннелей между ними.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда "МССС" пытается найти проектировщика, ранее уже были поиски подрядчика, которому предлагали 350 млн бюджетных средств за создание проекта, но такой объем за такую мизерную сумму никто делать не захотел.
По данным СМИ, сейчас на создание проекта выделяют 1,8 млрд рублей на проект, а сама работа по созданию рабочей документации внутри графика выполнения работ. Контракт рассчитан до конца лета 2026 года.
Однако у "МССС" нет опыта строительства метро, так что планы проектировать тоннель и в это же время строить выглядят неубедительно. Кроме того, до сих пор не разработан проект перехода между "Путиловской" и "Кировским заводом". При этом, согласно словам губернатора Беглова, "коричневая" линия от "Путиловской" до "Каретной" давно "в работе".
Вопросы возникают по поводу станций, которые строятся на данной линии, так как проекта перехода с "Путиловской", и есть сомнения в целесообразности открытия "урезанной" ветки метро, состоящей из двух станций. Специалисты считают, что единственная причина открытия этой ветки — это желание Беглова показать свою работу перед губернаторскими выборами в 2024 году.
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