Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что для общего оздоровления организма нужно убрать из рациона два продукта. Ими оказались хлеб и майонез. Об этом специалист рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
- Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб - это калории, крахмал, соль, - сообщил врач.
Если уж выбирать хлеб, по его словам, то внимание надо остановить на цельнозерновой продукции. Однако она редко встречается в магазинах. При обсуждении майонеза доктор акцентировал внимание на его высокую калорийность и большое количество химических добавок. Лучшей альтернативой, по мнению специалиста, станет изготовление домашних заправок.
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