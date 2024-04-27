Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что для общего оздоровления организма нужно убрать из рациона два продукта. Ими оказались хлеб и майонез. Об этом специалист рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

- Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб - это калории, крахмал, соль, - сообщил врач.

Если уж выбирать хлеб, по его словам, то внимание надо остановить на цельнозерновой продукции. Однако она редко встречается в магазинах. При обсуждении майонеза доктор акцентировал внимание на его высокую калорийность и большое количество химических добавок. Лучшей альтернативой, по мнению специалиста, станет изготовление домашних заправок.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/