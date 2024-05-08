Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что ежедневное употребление столовой ложки (около 7 граммов) оливкового масла снижает риск смертности от деменции на 28%. Это особенно полезно для женщин.
В исследовании приняли участие более 92 тысяч человек, за которыми наблюдали на протяжении 28 лет, изучая их рацион и употребление оливкового масла. Результаты показали, что этот продукт способствует улучшению сосудистого тонуса, снижению воспаления и предотвращению окислительного стресса, вне зависимости от рациона и генетических факторов риска, сообщает Газета.Ру.
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