Ученые из университета Дьюка выяснили, что воздух внутри личных автомобилей загрязнен антипиренами, которые могут вызывать рак. Они обнаружили эти химические вещества в 101 автомобиле (выпущенных с 2015 года) в США.

Практически во всех случаях в салонах был обнаружен трис (1-хлор-изопропил) фосфат (TCIPP), который считается потенциальным канцерогеном. В большинстве автомобилей также присутствовали другие антипирены, например, трис (1,3-дихлор-2-пропил) фосфат (TDCIPP) и трис (2-хлорэтил) фосфат (TCEP).

Вдыхание этих веществ связывают с риском развития неврологических и репродуктивных нарушений. Тщательный анализ поролона сидений показал связь между содержанием TCIPP и повышенной концентрацией вредных веществ в воздухе салона, сообщает Газета.Ру.

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