Компания HUAWEI выпустила новые умные часы Watch Fit 3, напоминающие Apple Watch своим прямоугольным экраном и боковой заводной головкой. Часы оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480×408 пикселей и яркостью до 1500 нит.

Устройство отслеживает показатели здоровья с использованием технологии TruSeen 5.5 и мониторит сон с помощью TruSleep 4.0, а также записывает данные по 100 видам физической активности.

Аккумулятор обеспечивает до 10 дней автономной работы. Часы доступны в алюминиевом корпусе с различными ремешками и уже продаются в Великобритании и Европе, а их цены варьируются от €159 до €179, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Windmemories (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)