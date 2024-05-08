Land Rover Defender получил обновления, которые сделали его мощнее и комфортнее. Теперь доступен новый двигатель D350, обеспечивающий 345 лошадиных сил, что на 49 больше, чем у предшествующего D300, с увеличенным крутящим моментом до 700 Нм.
В числе новых опций — Signature Interior Pack с улучшенными сиденьями и дополнительным комфортом, доступный для моделей X и V8. Модель Defender 130 получила пакет Captain's Chairs, а также доступны пакеты Cold Climate Pack, буксировочный и Convenience Pack. Представлена особая версия 110 Sedona Edition с уникальным дизайном и ограниченным выпуском. В конце года ожидается выпуск самой мощной и быстрой версии Defender Octa, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/DeFacto (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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