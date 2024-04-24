Президент США Джо Байден снова стал объектом обсуждения после того, как случайно включил в свою речь техническую подсказку, предназначенную для телесуфлера.
"Представьте, что мы можем сделать дальше. Еще четыре года. Пауза", — прочитал он.
Этот инцидент произошел во время его выступления перед профсоюзами строительной отрасли в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
Кроме того, Байден сделал еще одну оплошность, задав американцам вопрос о выборе между свободой и демократией. Главе государства также не удалось четко произнести некоторые слова.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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