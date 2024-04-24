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Reuters: Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ
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  • Опубликована сегодня в 11:09

Reuters: Канада разрешила Airbus использовать титан из РФ

Оттава разрешила Airbus использовать для производства самолётов российский титан, невзирая на введённые санкции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

В публикации говорится, что антироссийские санкции могут поставить под удар деятельность крупнейшего в мире авиапроизводителя, чьи заводы расположены в том числе в Канаде.

В Airbus подтвердили получение разрешения канадских властей на использование титана российской металлургической компании "ВСПМО-Ависма" "в соответствии с применяемыми санкциями".

Как долго будет действовать исключение из санкций, в корпорации не уточнили, отмечает Reuters.

Оттава ввела ограничения против "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, объясняя это связями компании с российским ВПК на фоне конфликта на Украине.

Ранее украинские дроны атаковали два объекта ТЭК в Смоленской области.

Фото: commons.wikimedia.org/Лоран ЭРРЕРА (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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