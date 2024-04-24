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Дроны ВСУ атаковали два объекта ТЭК в Смоленской области
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  • Опубликована сегодня в 10:39

Дроны ВСУ атаковали два объекта ТЭК в Смоленской области

Три ударных дрона ВСУ атаковали утром 24 апреля два топливно-энергетических объекта в двух районах Смоленской области, сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, рассказал он. По словам источника, беспилотнии нанесли три удара по двум объектам с интервалом в 50 минут. Ещё один дрон, предположительно, упал на другом объекте в Ярцевском районе.

Губернатор региона Василий Анохин ранее написал в своём Telegram-канале о возгорании на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах. Минобороны РФ сообщило, что один из участвовавших в атаке беспилотников был сбит.

Ранее в МИД Бразилии заявили о пропавших или погибших без вести наёмниках, воевавших на стороне Украины.

Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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