Граждане новых территорий, принимавшие участие в спецоперации, могут приобрести недвижимость на вторичном рынке по ставке 2%, сообщило Министерство финансов РФ.
В ведомсте уточнили, что льготные условия распространяются на участников и ветеранов боевых действий, участвовавших и содействовавших выполнению задач в зоне СВО, а также на граждан, осуществляющих деятельность в некоторых федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Приобрести жильё в ипотеку на вторичном и первичном рынке по ставке 2% смогут также жители Белгородской области, являющиеся собственниками расположенных в регионе жилых помещений, признанных непригодными для проживания в результате обстрелов со стороны киевского режима.
Воспользоваться льготным кредитом можно будет до 30 апреля 2025 года, уточняет Минфин России.
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