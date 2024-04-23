Житель Брянской области планировал совершить теракт, но был вовремя задержан

Пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о том, что житель Брянской области и пособник украинских боевиков был задержан и помещен под стражу. Мужчина планировал совершить теракт в месте с большим скоплением мирных граждан.

Злоумышленнику сообщили о местонахождении самодельной взрывчатки. Всю его деятельность курировали представители украинских властей.

Мужчина должен был передать устройство третьим лицам, чтобы те завершили начатое дело. Но его вовремя задержали и поместили под стражу. В отношении жителя возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме.

Фото: © ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС