Житель Брянской области планировал совершить теракт, но был вовремя задержан

Пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о том, что житель Брянской области и пособник украинских боевиков был задержан и помещен под стражу. Мужчина планировал совершить теракт в месте с большим скоплением мирных граждан.
Злоумышленнику сообщили о местонахождении самодельной взрывчатки. Всю его деятельность курировали представители украинских властей.
Мужчина должен был передать устройство третьим лицам, чтобы те завершили начатое дело. Но его вовремя задержали и поместили под стражу. В отношении жителя возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме.
Фото: © ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС
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