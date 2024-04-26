Администрация президента связалась с семьей мальчика Артема Донского, который работал в гардеробе концертного зала "Крокус сити холл" и помогал спасать людей во время теракта и пожара.
Мать мальчика подтвердила, что с ней связались из администрации президента и интересовались, не хотят ли они встретиться с главой государства. "Мы ответили, что это было бы для нас большим событием и большой честью. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", — отметила она.
Мальчик и его семья уже встречались с Общественной палатой и Мосгордумой, а также получили приглашение в гости в Махачкалу.
Фото: The Presidential Press and Information Office/commons.wikimedia.org
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