Перед началом своего визита в Сербию, глава Китая Си Цзиньпин подчеркнул важность помнить об ударам НАТО по посольству Китая в Белграде 25 лет назад.

Это заявление было изложено в публикации в сербских СМИ, текст которой распространило Министерство иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин отметил, что сегодня исполняется 25 лет с трагической атаки НАТО на китайское посольство в Югославии, в результате которой погибли три китайских журналиста — Шао Юньхуань, Сюй Синху и Чжу Ин. По его словам, это событие не должно быть забыто.

Глава Китая также подчеркнул, что китайско-сербская дружба, закаленная кровью соотечественников, останется в памяти обоих народов и будет источником вдохновения переходить к новым свершениям.

Бомбардировки Югославии НАТО начались 24 марта 1999 года, а 7 мая того же года посольство Китая в Белграде было случайно засечено бомбовым ударом НАТО. В результате атаки погибли трое людей, а еще более 20 были ранены. Общее количество жертв бомбардировок НАТО превысило 2,5 тысячи человек, включая 87 детей.

Сообщается о серьезном материальном ущербе в размере 100 миллиардов долларов, а также о негативных последствиях применения обогащенного урана, приводящих к увеличению случаев онкологических заболеваний.

Си Цзиньпин проводит европейское турне с 5 по 10 мая, посетив Францию, Сербию и Венгрию. Ранее было объявлено, что глава Китая посетит Сербию 7-8 мая по приглашению администрации сербского президента Александра Вучича.

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)