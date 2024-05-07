Певица Кристина Орбакайте выразила готовность приехать в Россию и провести благотворительный концерт. По информации из Telegram-канала Mash, она планирует выступить в Кремле — на одной из самых известных концертных площадок страны.

Кристина Орбакайте планирует спеть 1 июня на фестивале, посвящённом Дню защиты детей. Она исполнит песню своей матери, Аллы Пугачёвой, "А знаешь, всё ещё будет". Певица подчеркнула, что готова прилететь, даже если не будет заказов на дорогие корпоративы в нашей стране.

По данным канала, переговоры о такой акции между Кристиной Орбакайте и Аллой Пугачёвой велись уже давно. Кристина Орбакайте даже не хочет брать 5,5 миллиона рублей, которые ей предлагают организаторы в качестве бонуса.

Фото: upload.wikimedia.org/ Kristina zur Mühlen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )