Израильские военные захватили палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, информирует издание Haaretz, ссылаясь на вооруженные силы.

Был установлен оперативный контроль над палестинским участком КПП "Рафах, сообщает ЦАХАЛ.

Все поставки гуманитарной помощи через данный КПП были остановлены, уточнило издание, со ссылкой на представителя ХАМАС. Более того, военные ликвидировали не менее 20 бойцов палестинского движения и уничтожили несколько подземных тоннелей, которые они использовали.

Перед этим Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на южной части сектора Газа, где проживает около полутора миллионов палестинцев, принудительно эвакуированных с севера и из центральной части сектора. По информации агентства France-Presse, ссылочного на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько получили ранения.

Согласно канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий принял решение о продолжении операции в Рафахе единогласно, чтобы оказать давление на ХАМАС по поводу освобождения заложников. Официальный представитель Государственного Департамента США, Мэттью Миллер, отметил, что Соединенные Штаты не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе в таком формате, как планировалось.

Фото: www. flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)