Мошенники начали взламывать аккаунты россиян на "Госуслугах", получая почти неограниченную власть над их личными данными и деньгами. Как защитить себя от злоумышленников, агентству "Прайм" рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.