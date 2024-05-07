Мошенники начали взламывать аккаунты россиян на "Госуслугах", получая почти неограниченную власть над их личными данными и деньгами. Как защитить себя от злоумышленников, агентству "Прайм" рассказал аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин.
Шольц: Германия готова помочь союзникам армией в 35 тысяч военных
Об этом канцлер рассказал во время встречи с главами Прибалтики.
В США обвинили РФ в незаконном использовании Starlink
Американский сенатор Элизабет Уоррен утверждает, что Вооруженные силы Российской Федерации приспособили исключительно информационные терминалы Starlink в Украине без права, назвав это "серьезной угрозой для национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников, и призвала Пентагон решить эту проблему.
МВД: журналиста Невзорова* и экс-замминистра энергетики Милова* объявили в розыск
МВД РФ уже не впервые объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и экс-замминистра энергетики России Владимира Милова*.
Ночью заморозки ожидаются в Московском регионе
МЧС предупредило о заморозках до минус 4 градусов ночью и утром 7 мая в Подмосковье.