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Эндокринолог Чуракина: орехи, темный шоколад, зеленый чай и рыба улучшают работу мозга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:13

Эндокринолог Чуракина: орехи, темный шоколад, зеленый чай и рыба улучшают работу мозга

Эндокринолог Елена Чуракина из медицинской компании СберЗдоровье порекомендовала включить в рацион продукты, которые улучшают работу мозга. Среди них: жирная рыба (лосось, сельдь, сардины и др.), богатая Омега-3, которые способствуют нейропластичности; орехи (грецкие и миндаль), содержащие магний, Омега-3 и витамин Е, полезные для когнитивных функций; темный шоколад (минимум 55% какао), обладающий антиоксидантными свойствами; и зеленый чай, источник аминокислоты L-теанин, которая улучшает рабочую память и внимание, сообщает Газета.Ру.

Чуракина также подчеркнула важность разнообразного питания, физической активности и здорового сна для поддержания здоровья мозга.

Фото: commons.wikimedia.org/Dietmar Rabich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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