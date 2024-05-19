Эндокринолог Елена Чуракина из медицинской компании СберЗдоровье порекомендовала включить в рацион продукты, которые улучшают работу мозга. Среди них: жирная рыба (лосось, сельдь, сардины и др.), богатая Омега-3, которые способствуют нейропластичности; орехи (грецкие и миндаль), содержащие магний, Омега-3 и витамин Е, полезные для когнитивных функций; темный шоколад (минимум 55% какао), обладающий антиоксидантными свойствами; и зеленый чай, источник аминокислоты L-теанин, которая улучшает рабочую память и внимание, сообщает Газета.Ру.

Чуракина также подчеркнула важность разнообразного питания, физической активности и здорового сна для поддержания здоровья мозга.

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