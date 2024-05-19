Исследование МГППУ показало, что люди с квадратной формой лица часто получают ошибочную оценку своих характеристик по фото, что корректируется после личного контакта. В эксперименте участники сначала оценивали незнакомцев по фотографиям, затем встречались с ними, не общаясь вербально. После короткого визуального контакта участники обычно переоценивали незнакомцев более положительно, за исключением людей с круглым лицом, у которых сохранялась оценка "упрямство", сообщает Газета.Ру.
Наблюдатели часто ошибочно воспринимали натурщиц с квадратным лицом как неуверенных и зависимых от мнений других. Тип лица также влияет на изменение оценок доверия после личного общения, при этом прямоугольный тип вызывал наибольшие изменения в восприятии.
Фото: commons.wikimedia.org/Immanuel Giel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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