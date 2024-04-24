Французская газета Le Monde сообщает, что обучение украинских пилотов истребителей F-16, которые тренируются в Европе, будет завершено не раньше конца 2024 года или даже в начале 2025 года, ссылаясь на военный источник.
По данным публикации, десять пилотов в возрасте от 21 до 23 лет, имеющих небольшой опыт, должны пройти еще несколько месяцев обучения на Старом континенте, прежде чем они наберут необходимые знания и опыт для участия в боевых действиях.
Как отмечается в статье, шестеро из них не имели опыта полетов на истребителях до прибытия в Великобританию, где прошла часть их подготовки.
Оставшиеся четверо пилотов имели опыт полетов только на учебных самолетах Aero L-39.
Фото: flickr.com/US Air Force (Creative Commons CC0 License)
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