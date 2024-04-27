Телеканал CNN сообщил о мощных торнадо, которые начали бушевать в штатах Небраска, Айова и Техас еще в пятницу. По словам экспертов, они проходят на фоне сильных ливней, которые идут в центральной части страны.
- По меньшей мере три человека пострадали, - говорится в сообщении.
В тексте ведущие телеканала отметили, что торнадо, побывавший в городе Линкольн штата Небраска, переворачивал машины и срывал крыши с домов. В этом же штате стихия стала причиной схода с путей нескольких вагонов поезда. Эксперты уверены, что такое положение продлится до воскресенья, а суббота станет самым опасным днем. Прогнозируют и сильный град, который, по словам метеорологов, может быть размером с бейсбольный мяч.
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