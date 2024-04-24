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Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России
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  • Опубликована сегодня в 0:24

Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России


Генерал Дэррил Уильямс сообщил газете New York Times, что военные учения стран НАТО, проходящие в Европе этой весной, фактически ориентированы против России.

Он отметил, что эти учения будут самыми масштабными с момента Холодной войны.

Согласно словам Уильямса, в предыдущие годы на подобных учениях не называлось конкретного противника. Однако в этом году ситуация изменилась.

"Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником", - заявил он.

Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson (Creative Commons CC0 License)

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