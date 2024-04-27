Американский бизнесмен Илон Маск ответил на слова советника президента США Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливанаю Последний сообщил в своем выступлении, что Вашингтон намерен оказать Украине максимальную поддержку для победы над Россией. Свое мнение Маск опубликовал в комментариях к посту с высказыванием политика в соцсети.
- Что из себя представляет победа? - спросил бизнесмен.
Напомним, Илон Маск давно предлагает прекращение военных действий, однако буквально недавно Киев отказался от мирных переговоров с Россией, отказавшись от предложений Кремля.
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