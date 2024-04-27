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Маск спросил, как по теории помощника Байдена выглядит победа Украины
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:59

Маск спросил, как по теории помощника Байдена выглядит победа Украины

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на слова советника президента США Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливанаю Последний сообщил в своем выступлении, что Вашингтон намерен оказать Украине максимальную поддержку для победы над Россией. Свое мнение Маск опубликовал в комментариях к посту с высказыванием политика в соцсети.

- Что из себя представляет победа? - спросил бизнесмен.

Напомним, Илон Маск давно предлагает прекращение военных действий, однако буквально недавно Киев отказался от мирных переговоров с Россией, отказавшись от предложений Кремля.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/

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