Издание Die Welt опубликовало информацию о том, Киев не пошел на уступки России и отказался от заключения мира на переговорах в Стамбуле. Одним из условий Кремля было возвращение русского языка в статус государственного, признав его вторым официальным. Еще одно требование содержало в себе снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.
- Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить, - признают члены делегации со стороны Украины, однако к договору стороны так и не пришли.
Киев также исключил из проекта соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.
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