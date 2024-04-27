Издание Die Welt опубликовало информацию о том, Киев не пошел на уступки России и отказался от заключения мира на переговорах в Стамбуле. Одним из условий Кремля было возвращение русского языка в статус государственного, признав его вторым официальным. Еще одно требование содержало в себе снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах.

- Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить, - признают члены делегации со стороны Украины, однако к договору стороны так и не пришли.

Киев также исключил из проекта соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org/