Автоинструктор объяснил, как правильно парковаться водителям, у которых машина с автоматической коробкой передач.
Зачастую владельцы авто оставляя машину на парковке, переводят селектор в положение "Р" ("Паркинг") и не притрагиваются к ручному тормозу. Однако, по мнению специалиста, так можно делать только в одном случае, пишет портал
Чтобы не "убить" трансмиссию и не потерять машину, нужно затягивать стояночный тормоз, который блокирует колеса, сжимая тормозные колодки.
Ручником не пользоваться стоит только лишь, если авто стоит на плоской поверхности без уклона.
Чтобы припарковать правильно машину на "автомате": сначала жмем на тормоз, потом затягиваем "ручник", переводим селектор коробки передач в нейтральное положение "N", отпускаем основной тормоз и после этого ставим селектор АКПП на "Паркинг" ("Р").
Фото: flickr. com/Jaguar MENA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая
Посольство России высказалось по поводу запрета в Германии российских флагов на 9 мая.
Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных
В Южной Корее прокомментировали слова президента России Владимира Путина.
Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024
Стали известны самые яркие наряды звезд на Met Gala 2024 в Нью-Йорке.
Ученые обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции
Исследователи из Амстердамского университета обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции.