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Автомобилистам объяснили, как правильно парковаться на
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:27

Автомобилистам объяснили, как правильно парковаться на "автомате"

Автоинструктор объяснил, как правильно парковаться водителям, у которых машина с автоматической коробкой передач.

Зачастую владельцы авто оставляя машину на парковке, переводят селектор в положение "Р" ("Паркинг") и не притрагиваются к ручному тормозу. Однако, по мнению специалиста, так можно делать только в одном случае, пишет портал njcar.ru.

Чтобы не "убить" трансмиссию и не потерять машину, нужно затягивать стояночный тормоз, который блокирует колеса, сжимая тормозные колодки.

Ручником не пользоваться стоит только лишь, если авто стоит на плоской поверхности без уклона.

Чтобы припарковать правильно машину на "автомате": сначала жмем на тормоз, потом затягиваем "ручник", переводим селектор коробки передач в нейтральное положение "N", отпускаем основной тормоз и после этого ставим селектор АКПП на "Паркинг" ("Р").

Фото: flickr. com/Jaguar MENA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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