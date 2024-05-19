В Турции напомнили о штрафных санкциях за купание в ночное время на ряде охраняемых пляжей. Ограничения касаются 20 территорий, где происходит размножение черепах-логгерхедов, включенных в Красную книгу, которые откладывают на пляжах яйца.
С мая по сентябрь, с 20:00 до 8:00, на этих пляжах запрещено купание, разведение костров, установка палаток и доступ на транспортных средствах. Это правило применяется на девяти пляжах в Анталье и в местах отдыха в Мугле, Мерсине, Адане и Хатае.
Для контроля за соблюдением запретов на пляжах функционируют системы видеонаблюдения. В текущем году размер штрафа для нарушителей составляет 387 тысяч турецких лир, сообщает Tourdom.
Фото: flickr.com/Upendra Kanda (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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