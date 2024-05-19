Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
В Турции введен штраф за ночные купания на пляжах, где краснокнижные черепахи откладывают яйца
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:00

В Турции введен штраф за ночные купания на пляжах, где краснокнижные черепахи откладывают яйца

В Турции напомнили о штрафных санкциях за купание в ночное время на ряде охраняемых пляжей. Ограничения касаются 20 территорий, где происходит размножение черепах-логгерхедов, включенных в Красную книгу, которые откладывают на пляжах яйца.

С мая по сентябрь, с 20:00 до 8:00, на этих пляжах запрещено купание, разведение костров, установка палаток и доступ на транспортных средствах. Это правило применяется на девяти пляжах в Анталье и в местах отдыха в Мугле, Мерсине, Адане и Хатае.

Для контроля за соблюдением запретов на пляжах функционируют системы видеонаблюдения. В текущем году размер штрафа для нарушителей составляет 387 тысяч турецких лир, сообщает Tourdom.

Фото: flickr.com/Upendra Kanda (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Российскую туристку на Гоа атаковала стая бездомных собак

Российскую туристку на Гоа атаковала стая бездомных собак

На пляже Гоа произошла атака стаи бездомных собак на российскую туристку. В связи с инцидентом, она обратилась с петицией к министру туризма штата.

Читать полностью
Бондаренко: Украина не была готова к наступлению российских войск в Харьковской области

Бондаренко: Украина не была готова к наступлению российских войск в Харьковской области

В офисе президента Украины Владимира Зеленского царила паника из-за неожиданного наступления российской армии в Харьковской области, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

Читать полностью

Общество

В России создали метод облучения семян лазером для увеличения всхожести на 22%

В России создали метод облучения семян лазером для увеличения всхожести на 22%

Исследователи УрО РАН разработали метод лазерного облучения семян, который увеличивает их всхожесть на 22%. Технология предусматривает использование лазеров в трех спектрах: ближний ультрафиолет, видимый красный и инфракрасный.

Читать полностью
В России усовершенствовали производство чистого белка для спортивного питания

В России усовершенствовали производство чистого белка для спортивного питания

Исследователи из Кемеровского государственного университета (КемГУ) разработали новый метод производства чистого белка с низким молекулярным весом из мясокостного сырья.

Читать полностью

Новости