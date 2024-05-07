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Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:00

Стали известны самые необычные наряды на Met Gala 2024

В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2024. В нем приняли участие самые известные мировые знаменитости.

В этом году гости бала с помощью нарядов обыграли тему "Спящие красавицы: пробуждение моды".

Актриса Кара Делевинь удивила костюмом напоминающим кольчугу. Также необычное платье было на певице Дженифер Лопез, которое подчеркнуло ее формы. Исполнительница Шакира надела ярко-красное платье, которое также покорило публику.

Теннисистка Мария Шарапова на вечере показала платье в желтых тонах.

Актриса Зендея тоже удивила зрителей. Ее головной убор состоял из десятков роз.

А певица Ники Минаж выбрала для бала образ цветочной феи.

Светская львица Ким Кардашьян удивила публику своим полупрозрачным платьем и сильно затянутым корсетом.

Фото: flickr. com/Michael Vlasaty (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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