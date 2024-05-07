В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2024. В нем приняли участие самые известные мировые знаменитости.



В этом году гости бала с помощью нарядов обыграли тему "Спящие красавицы: пробуждение моды".



Актриса Кара Делевинь удивила костюмом напоминающим кольчугу. Также необычное платье было на певице Дженифер Лопез, которое подчеркнуло ее формы. Исполнительница Шакира надела ярко-красное платье, которое также покорило публику.



Теннисистка Мария Шарапова на вечере показала платье в желтых тонах.



Актриса Зендея тоже удивила зрителей. Ее головной убор состоял из десятков роз.



А певица Ники Минаж выбрала для бала образ цветочной феи.



Светская львица Ким Кардашьян удивила публику своим полупрозрачным платьем и сильно затянутым корсетом.

Фото: flickr. com/Michael Vlasaty (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).