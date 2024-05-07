В Нью-Йорке прошел главный бал мира модной индустрии Met Gala 2024. В нем приняли участие самые известные мировые знаменитости.
В этом году гости бала с помощью нарядов обыграли тему "Спящие красавицы: пробуждение моды".
Актриса Кара Делевинь удивила костюмом напоминающим кольчугу. Также необычное платье было на певице Дженифер Лопез, которое подчеркнуло ее формы. Исполнительница Шакира надела ярко-красное платье, которое также покорило публику.
Теннисистка Мария Шарапова на вечере показала платье в желтых тонах.
Актриса Зендея тоже удивила зрителей. Ее головной убор состоял из десятков роз.
А певица Ники Минаж выбрала для бала образ цветочной феи.
Светская львица Ким Кардашьян удивила публику своим полупрозрачным платьем и сильно затянутым корсетом.
Фото: flickr. com/Michael Vlasaty (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая
Посольство России высказалось по поводу запрета в Германии российских флагов на 9 мая.
Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных
В Южной Корее прокомментировали слова президента России Владимира Путина.
Автомобилистам объяснили, как правильно парковаться на "автомате"
Автомобилистам рассказали, как не испортить АКПП.
Ученые обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции
Исследователи из Амстердамского университета обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции.