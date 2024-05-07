Посольство России в Германии прокомментировало решение ФРГ о запрете российских флагов на 9 мая.
Это в посольстве назвали дикриминацией. Такое решение Берлина неприемлемо, по мнению дипломатов.
"Требуем полной отмены соответствующих запретов", — приводит слова представителей посольства России в ФРГ портал "Российской газеты".
Дело в том, что власти Берлина запретили использовать на мероприятиях, посвященных победе в Великой отечественной войне, российские флаги, георгиевские ленты, военную форму и символы "V", "Z", а также исполнять военные песни.
Кстати, под ограничения попали символы, которые связывают День Победы и освобождение Германии и Европы от нацизма. В том числе Знамя Победы.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны России (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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