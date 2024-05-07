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Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:24

Посольство России в ФРГ считает дискриминацией запрет на флаги РФ на 9 мая

Посольство России в Германии прокомментировало решение ФРГ о запрете российских флагов на 9 мая.

Это в посольстве назвали дикриминацией. Такое решение Берлина неприемлемо, по мнению дипломатов.

"Требуем полной отмены соответствующих запретов", — приводит слова представителей посольства России в ФРГ портал "Российской газеты".

Дело в том, что власти Берлина запретили использовать на мероприятиях, посвященных победе в Великой отечественной войне, российские флаги, георгиевские ленты, военную форму и символы "V", "Z", а также исполнять военные песни.

Кстати, под ограничения попали символы, которые связывают День Победы и освобождение Германии и Европы от нацизма. В том числе Знамя Победы.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Минобороны России (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).

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