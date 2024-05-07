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Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 18:47

Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом на равных

Слова президента России Владимира Путина, которые он сказал во время церемонии инаугурации, прокомментировали СМИ Южной Кореи.

Они особо выделили фразу о сплоченности нашей страны и готовности к диалогу с Западом только на равных. Еще корейцы отметили участие в мероприятии южнокорейского посла.

Агентство Рёнхап сообщило, что слова Путина о диалоге на равных прозвучали на фоне СВО и подписанного накануне приказа о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия. Последнее СМИ назвали "предупредительным сигналом" Западу.

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев много раз говорил о том, что у РФ и Южной Кореи есть потенциал для быстрого восстановления двусторонних отношений, а в перспективе у этих стран большое будущее, пишет РИА Новости.

Фото: Interview with Rossiya TV/ Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0 License).

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