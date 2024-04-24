Украине, возможно, не будет предоставлено дополнительного финансирования от США до ноября, когда запланированы выборы американского президента.

Эту информацию сообщила газета Politico, ссылаясь на источник в штабе одного из американских сенаторов.

Источник выразил сомнения в том, что Украина получит какие-либо дополнительные средства от конгресса США до выборов. Однако он также признал, что возможно в будущем Киеву потребуется помощь со стороны Вашингтона.

Ранее Соединенные Штаты уже предоставляли Украине значительную помощь, включая военную помощь и финансовую поддержку после начала СВО в 2022 году.

Фото: president.gov/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International license)