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Politico: Украина не получит финансирования США до осенних выборов
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  • Опубликована сегодня в 1:07

Politico: Украина не получит финансирования США до осенних выборов

Украине, возможно, не будет предоставлено дополнительного финансирования от США до ноября, когда запланированы выборы американского президента.

Эту информацию сообщила газета Politico, ссылаясь на источник в штабе одного из американских сенаторов.

Источник выразил сомнения в том, что Украина получит какие-либо дополнительные средства от конгресса США до выборов. Однако он также признал, что возможно в будущем Киеву потребуется помощь со стороны Вашингтона.

Ранее Соединенные Штаты уже предоставляли Украине значительную помощь, включая военную помощь и финансовую поддержку после начала СВО в 2022 году.

Фото: president.gov/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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