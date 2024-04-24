Украине, возможно, не будет предоставлено дополнительного финансирования от США до ноября, когда запланированы выборы американского президента.
Эту информацию сообщила газета Politico, ссылаясь на источник в штабе одного из американских сенаторов.
Источник выразил сомнения в том, что Украина получит какие-либо дополнительные средства от конгресса США до выборов. Однако он также признал, что возможно в будущем Киеву потребуется помощь со стороны Вашингтона.
Ранее Соединенные Штаты уже предоставляли Украине значительную помощь, включая военную помощь и финансовую поддержку после начала СВО в 2022 году.
Фото: president.gov/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время выступления
Президент США Джо Байден снова стал объектом обсуждения после того, как случайно включил в свою речь техническую подсказку, предназначенную для телесуфлера.
Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России
Генерал Дэррил Уильямс сообщил газете New York Times, что военные учения стран НАТО, проходящие в Европе этой весной, фактически ориентированы против России.
В Госдуме рассматривают возможность ограничения скорости электросамокатов
Госдума рассматривает меры по снижению аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Врачи Малышева и Продеус рассказали, что на природе опасны столбняк и клещи
Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус выделили две основные опасности, связанные с загородным отдыхом на даче или на природе.