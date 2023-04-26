"Подгонка" новых станций метро под выборы губернатора Петербурга может вновь обернуться провалом

Действующий губернатор Санкт-Петербурга вновь планирует открыть станции метро к выборам главы города. В 2019 году подобная "подгонка под выборы" обернулась провалом — "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" вышли недоделанными. "Казаковская" и "Путиловская" в 2024 году могут вообще не открыться.

Новая, Красносельско-Калининская линия петербургского метрополитена может не открыться в 2024 году, либо открыться, но в урезанном варианте. Это несмотря на то, что губернатору Александру Беглову с имиджевой и психологической точек зрения очень нужны станции "Юго-Западная" и "Путиловская".

Во-первых, новых линий в Петербурге не открывали со времен Валентины Матвиенко ("фиолетовая" ветка появилось вместе со станцией метро "Волковская" в 2008 году). Во-вторых, при Беглове не было построено еще ни одной станции метро. В-третьих, и в главных в 2024 году состоятся выборы губернатора Петербурга и метро может стать отличным пиар-ходом. И есть только два "но", коричневая линия может быть не готова к 2024 году, а у самого Александра Беглова может по этому поводу случиться дежавю по аналогии с 2019 годом, когда открытые "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" оказались недоделанными.

Выступая 26 апреля перед депутатами ЗакСа, Беглов уверенно заявил:

"До конца года запустим горнопроходческие комплексы меньшего диаметра в обе стороны от станции "Путиловская". К центру города до станции "Каретная". И на юго-запад к станции "Сосновая Поляна". Станции "Горный институт", "Юго-Западная" "Путиловская" откроем в 2024 году".

На самом деле проекта строительства продолжения метро до "Каретной" не существует и его никто даже не разрабатывает — в марте был объявлен конкурс, однако ни одна компания не подала заявку на участие в разработке проекта. Во-вторых по словам самого же Беглова, горнопроходческие щиты на строительство этой линии заказаны в начале года на "Обуховском заводе" и не поступят в распоряжение "Метростроя Северной столицы" до конца 2023 года: в контракте четко указаны сроки поставки — 2025 год.

Кроме того, до сих пор не существует проекта перехода между "Путиловской" и "Кировским заводом" — в марте в очередной, уже третий раз, представители Смольного направили в Главгосэкспертизу новый вариант и он дор сих пор не утвержден. Так что велика вероятность того, что строить его начнут как обычно в очень спешном порядке и не закончат в сроки. Тогда, если коричневая линия если и откроется, то без перехода — люди будут проезжать одну станцию до "Планерной", выходить на улицу и снова спускаться уже на "Кировском заводе"…

Любопытно, что в 2019 году примерно такая же ситуация сложилась с упомянутыми выше "Дунайской", "Проспектом Славы" и "Шушарами" — тогда еще врио главы города Александру Беглову необходимо было торжественно перерезать ленточку перед выборами, но это удалось сделать только после даты голосования. После этого внезапно начал "разоряться" "Метрострой", строивший эти станции, а сам Беглов до сих пор обвиняет эту организацию в проблемах петербургской подземки. Судя по всему такая же судьба ждет и его собственный, "карманный" Метрострой Северной столицы" в 2024 году.