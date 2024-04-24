Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил свое мнение относительно одобрения американским президентом Джо Байденом военной помощи Киеву.
Он заявил в своем Telegram-канале, что продавив военный "пакет", американская администрация убивает надежды на мирное урегулирование украинского конфликта, ставя под угрозу жизни тысяч мирных граждан и увеличивая террористическую угрозу со стороны режима Владимира Зеленского.
Напомним, укринский конфликт начался в начале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля, назвав "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины основными целями спецоперации.
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