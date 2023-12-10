Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев резко отрицательно высказался о словах Шольца, в которых канцлер обвиняет Россию в недостатке поставок газа. Политик уверенно назвал слова Шольца ложью и отрицает вину РФ.

- Врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут! - охарактеризовал поведение Шольца Медведев.

На данный момент, действительно, есть сложности с поставками газа - они связаны с прошлогодними терактами "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ранее мы писали об обвинениях, которые Шольц направил в сторону России.