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Медведев: слова Шольца о прекращении поставок газа в ФРГ – ложь
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  • Опубликована сегодня в 5:34

Медведев: слова Шольца о прекращении поставок газа в ФРГ – ложь

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев резко отрицательно высказался о словах Шольца, в которых канцлер обвиняет Россию в недостатке поставок газа. Политик уверенно назвал слова Шольца ложью и отрицает вину РФ.

- Врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут! - охарактеризовал поведение Шольца Медведев.

На данный момент, действительно, есть сложности с поставками газа - они связаны с прошлогодними терактами "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ранее мы писали об обвинениях, которые Шольц направил в сторону России.

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