Издание Bild опубликовало высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он обвиняет Россию в выросших ценах на энергоносители. Свое заявление канцлер сделал во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии.
- Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа, - сообщил Шольц в процессе своей речи.
Из-за этого, считает Шольц, Германия понесла убытки. Так, например, чтобы восполнить запасы топлива, правительство было вынуждено обратиться к Норвегии, закупая газ у них. А из-за поведения России, говорит канцлер, ФРГ не хватило 120 млрд кубометров голубого топлива.
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