Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Шольц считает, что в росте цена на газ виновата Россия
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 17:16

Шольц считает, что в росте цена на газ виновата Россия

Издание Bild опубликовало высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он обвиняет Россию в выросших ценах на энергоносители. Свое заявление канцлер сделал во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии.

- Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа, - сообщил Шольц в процессе своей речи.

Из-за этого, считает Шольц, Германия понесла убытки. Так, например, чтобы восполнить запасы топлива, правительство было вынуждено обратиться к Норвегии, закупая газ у них. А из-за поведения России, говорит канцлер, ФРГ не хватило 120 млрд кубометров голубого топлива.

Мир

Поставки урана из России в США возросли втрое

Поставки урана из России в США возросли втрое

В октябре уровень закупок стал выше на несколько десятков тонн.

Читать полностью
WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

Читать полностью

Общество

Уровень наценки на яйца будет регламентирован

Уровень наценки на яйца будет регламентирован

ФАС взяло регулирование цен под свой контроль – уже несколько ритейлеров согласились пойти на уступки.

Читать полностью
Яндекс Такси откажется от своей комиссии в пользу работников

Яндекс Такси откажется от своей комиссии в пользу работников

Такой способ, считает руководство компании, поможет привлечь новых водителей.

Читать полностью

Новости