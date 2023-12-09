Издание Bild опубликовало высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он обвиняет Россию в выросших ценах на энергоносители. Свое заявление канцлер сделал во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии.

- Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа, - сообщил Шольц в процессе своей речи.

Из-за этого, считает Шольц, Германия понесла убытки. Так, например, чтобы восполнить запасы топлива, правительство было вынуждено обратиться к Норвегии, закупая газ у них. А из-за поведения России, говорит канцлер, ФРГ не хватило 120 млрд кубометров голубого топлива.