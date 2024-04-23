Врачи не разрешили Юрию Куклачёву увидеться с любимым котом Матроскиным, сообщил Mash сын дрессировщика.

Он рассказал, что восьмилетний кот, уроженец Тульской области, является фаворитом Юрия Куклачёва. По словам сына артиста, Матроскин "по-особенному мурлычет" и "напоминает валенок".

"Врачи не разрешили. Поэтому теперь у Юрия Дмитриевича есть еще одна причина крепчать и восстанавливаться", — пишет Mash.

Телеграм-канал отмечает, что Куклачёв после инфаркта чувствует себя хорошо и идёт на поправку. Динамика положительная благодаря тому, что артист каждый день делает упражнения для укрепленнния сердечно-сосудистой системы и мышц, пишет Mash.

"Сил мало, пока артист быстро устает. Врачи провели консилиум — планируют выписать к Пасхе", — сообщает источник.

Дрессировщика Юрия Куклачёва госпитализировали во время его юбилейного концерта. Артист перенёс инфаркт.

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