Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, обратился к Александру Бастрыкину главе Следственного комитета России, за помощью. Алексей утверждает что Минобороны пытается разорвать с ним воинский контракт и просит главу СК вмешаться, сообщают СМИ.

По словам супруга Блиновской, он хочет, чтобы было дано поручение главному следователю Москвы разобраться в этом вопросе, потому что считает эти действия по разрыву контракта незаконными.





