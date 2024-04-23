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Муж Блиновской просит Бастрыкина разобраться, за что его хотят отстранить от военной службы
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:15

Муж Блиновской просит Бастрыкина разобраться, за что его хотят отстранить от военной службы

Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, обратился к Александру Бастрыкину главе Следственного комитета России, за помощью. Алексей утверждает что Минобороны пытается разорвать с ним воинский контракт и просит главу СК вмешаться, сообщают СМИ.

По словам супруга Блиновской, он хочет, чтобы было дано поручение главному следователю Москвы разобраться в этом вопросе, потому что считает эти действия по разрыву контракта незаконными.



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