Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, обратился к Александру Бастрыкину главе Следственного комитета России, за помощью. Алексей утверждает что Минобороны пытается разорвать с ним воинский контракт и просит главу СК вмешаться, сообщают СМИ.
По словам супруга Блиновской, он хочет, чтобы было дано поручение главному следователю Москвы разобраться в этом вопросе, потому что считает эти действия по разрыву контракта незаконными.
WSJ: Трам называл Украину частью России
Дональд Трамп критиковал Украину за коррумпированность и называл её частью России.
Kia представила рамный пикап Tasman с австралийским дизайном
Kia представила рамный пикап Tasman с рисунками в австралийком стиле, выполненными художником Ричардом Бойд-Данлопом.
В 2025 году выйдут все 20 томов издания "История России" в 30-ти книгах
В 2013 году Владимир Путин дал задание профессиональному историческому сообществу издать историю России в современном академическом виде, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Всего выйдет 20 томов в 30-ти книгах.
Исследование компании "Ромир": россияне доверяют китайским автомобилям меньше, чем европейским
Исследование компании "Ромир" показало, что доверие россиян к китайским автомобилям все еще значительно ниже, чем к европейским маркам.