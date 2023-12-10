Первые сделки по «Арктической ипотеке» уже состоялись в Карелии и Красноярском крае. Первым займы начал выдавать ВТБ-банк, приняв на данный момент уже более 1,4 тысяч заявок.

- Мы первыми из банков стали принимать заявки еще до официального старта программы, - сообщили в представительстве банка. - Для россиян, которые живут в суровых климатических условиях, очень важно иметь собственное комфортное жилье.

Программа создана по примеру «Дальневосточной ипотеки» - она уже доказала свою эффективность за время действия. Ранее мы рассказывали о том, что в общей сложности количество желающих получить «Арктическую ипотеку» превысило 3,4 тысячи человек.