Первые сделки по «Арктической ипотеке» уже состоялись в Карелии и Красноярском крае. Первым займы начал выдавать ВТБ-банк, приняв на данный момент уже более 1,4 тысяч заявок.
- Мы первыми из банков стали принимать заявки еще до официального старта программы, - сообщили в представительстве банка. - Для россиян, которые живут в суровых климатических условиях, очень важно иметь собственное комфортное жилье.
Программа создана по примеру «Дальневосточной ипотеки» - она уже доказала свою эффективность за время действия. Ранее мы рассказывали о том, что в общей сложности количество желающих получить «Арктическую ипотеку» превысило 3,4 тысячи человек.
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