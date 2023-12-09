В России отмечен наплыв заявок на арктическую ипотеку, пишет издание «РБК - Недвижимость». Основная часть клиентов проживает на северных территориях, а общее количество заявок превысило 3,4 тыс.

- Мы получили более двух тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней, - отчитались представители одного из банков.

Другой же банк заявил о получении 1,4 тыс заявок. Несмотря на минимальную ставку и льготные условия, первоначальный взнос не слишком отличается от привычного - для этого потребуется 20% от стоимости жилья. Срок арктической ипотеки - до 20 лет, а получить можно не более 6 млн рублей, говорится в сообщении.