Политолог и руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе предупредил, что оппозиционные группы и сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили могут подготовиться к насильственным беспорядкам, сопровождающимся кровопролитием, если Грузия не будет присвоен статус кандидата в члены Евросоюза до конца года, согласно заявлению, опубликованному в RIA Novosti.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что группа лиц намеревается устроить беспорядки в период с октября по декабрь с целью насильственного изменения власти. Согласно данным СГБ, Георгий Лорткипанидзе (замглавы МВД при Михаиле Саакашвили), бывший телохранитель бывшего президента Михаила Саакашвили, Михаил Батурин, а также командир "Грузинского легиона" на Украине, Мамука Мамулашвили, являются инициаторами этого плана. СГБ также утверждает, что радикальные элементы намерены развернуть палаточный городок в центре столицы, а затем произвести взрыв, чтобы создать жертв среди мирного населения и провокации в городе.

Мамрадзе выразил мнение, что такая ситуация является вполне вероятной, и подчеркнул, что уже ранее предупреждал о возможности организации масштабных акций оппозицией, если Грузии будет отказано в статусе кандидата. Он также подчеркнул, что оппозиционные группы могут использовать свои связи и лоббировать свои интересы, чтобы предотвратить предоставление Грузии статуса.

Политолог также отметил, что грузинские силовые структуры обладают ресурсами и возможностями, чтобы предотвратить насильственные инциденты и беспорядки, и подчеркнул, что они должны активно работать над разрушением планов деструктивных сил.