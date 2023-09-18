Силовики Грузии: "украинский евромайдан" попытаются устроить на территории страны

Группа лиц, включая бывшего замглавы МВД Георгия Лордкипанидзе, находящегося в настоящее время на Украине, задумала провести аналог "евромайдана" в Грузии, если Европейский союз не предоставит стране статус кандидата на членство в ЕС к концу текущего года, как сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).
Сообщение СГБ гласит: "Согласно полученной информации в результате расследования, определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, в октябре — декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель — свержение власти насильственным путем".
Необходимо отметить, что время для возможных беспорядков выбрано не случайно. В октябре Еврокомиссией запланировано опубликование промежуточного заключения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, а в декабре Евросоюз должен опубликовать окончательное решение.
СГБ уточнила: "Одним из авторов этого плана, по нашей информации, является заместитель бывшего главы МВД Вано Мерабишвили, который в настоящее время занимает должность заместителя руководителя военной разведки Украины, Георгий Лордкипанидзе".
Спецслужба также раскрыла, что организаторы предвидят несколько сценариев для возможных беспорядков, включая строительство баррикад в центре Тбилиси и блокирование правительственных зданий.
"По подтвержденным данным, организаторы рассматривают возможность осуществления сценария в Грузии, аналогичного событиям, произошедшим на Украине в 2014 году, известному как "евромайдан"", — сообщила СГБ.
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