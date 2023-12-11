Немецкая статистическая служба опубликовала данные, из которых следует, что Германия стала платить за поставляемый газ больше, но при этом в страну поступает меньше топлива. Импорт газа сократился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, однако из-за роста цен общая стоимость так и не изменилась.

В 2023 году уровень закупок стал минимальным: всего 47,9 миллиарда кубометров. Для сравнения - еще в сентябре 2022 года показания составили 65,9 млрд кубометров, и это также было после сокращения поставок.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок голубого топлива в Европу.