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Платим больше, получаем меньше: Германия в 2023 году платит за газ в 2,5 раза больше
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  • Опубликована сегодня в 7:33

Платим больше, получаем меньше: Германия в 2023 году платит за газ в 2,5 раза больше

Немецкая статистическая служба опубликовала данные, из которых следует, что Германия стала платить за поставляемый газ больше, но при этом в страну поступает меньше топлива. Импорт газа сократился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, однако из-за роста цен общая стоимость так и не изменилась.

В 2023 году уровень закупок стал минимальным: всего 47,9 миллиарда кубометров. Для сравнения - еще в сентябре 2022 года показания составили 65,9 млрд кубометров, и это также было после сокращения поставок.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок голубого топлива в Европу.

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