Зеленский пригрозил восточноевропейским странам "цивилизованными мерами"

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК), Урсулой фон дер Ляйен, для обсуждения вопросов, связанных с доступом украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского союза (ЕС).

В своем посте в Telegram Зеленский выразил признательность за решение ЕК не продлевать эмбарго на импорт украинского зерна. Однако также предупредил, что Украина будет реагировать на любые нарушения этого решения со стороны ЕС. Бывший комик подчеркнул важность того, чтобы европейские страны поддерживали Украину во время военных действий и соблюдали право ЕС в этом контексте. В случае нарушения этого права Украина намерена предпринимать цивилизованные меры.

Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на поставки зерна и других сельскохозяйственных продуктов с Украины, которое истекло в полночь пятницы. Однако она требует от Украины предоставить план действий по предотвращению искажения конкуренции на рынках стран ЕС. В ответ на это решение, премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, объявил о том, что Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение ЕК.

В апреле этого года пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) ввели запрет на импорт зерна и других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Позже они согласились отменить эти меры в обмен на установление Еврокомиссией временного эмбарго на поставки из Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября. Однако эти пять стран высказывали желание продлить эмбарго по крайней мере до конца года. В ответ на это Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на полном соблюдении условий соглашения об ассоциации и свободного рынка, и готова защищать свои права в судебном порядке.