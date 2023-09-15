Запрет на импорт украинского зерна в Европу отменен

Европейская Комиссия (ЕК) не продлила запрет на импорт украинского зерна в Евросоюз, как говорится в ее официальном заявлении.

В нем отмечается, что действующие ограничения завершаются. Вместе с тем, Еврокомиссия подчеркнула, что Украина обязана представить план мер по контролю за экспортом зерна в Европу к 18 сентября. Еврокомиссия при этом подтвердила готовность воздерживаться от введения новых ограничений до тех пор, пока эти меры, введенные Украиной, будут действовать.

Ранее Польша, после ультиматума Еврокомиссии, самостоятельно ввела запрет на импорт украинского зерна на своей территории, начиная с 15 сентября. Польские власти также выразили намерение сделать это эмбарго бессрочным.

Власти Болгарии, в свою очередь, решили поддержать отмену запрета, несмотря на противодействие местных сельхозпроизводителей.