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В Белом Доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборной гонке
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  • Опубликована сегодня в 8:19

В Белом Доме прокомментировали решение Путина участвовать в выборной гонке

Представители Белого дома дали свои комментарии новости о том, что президент России Владимир Путин намерен участвовать в предвыборной гонке. Свое мнение высказал Представитель по стратегическим коммуникациям Джон Кирби после отго, как об этом его попросили журналисты.

- Это будет гонка что надо, - ответил политик на вопрос СМИ.

Напомним, что о планах Путина баллотироваться в президенты стало известно совсем недавно. Об это лидер заявил во время общения с российскими военными на торжественной встрече в Кремле. Как подчеркнул Путин, на данный момент он не имеет права поступить по-другому.

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