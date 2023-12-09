Представители Белого дома дали свои комментарии новости о том, что президент России Владимир Путин намерен участвовать в предвыборной гонке. Свое мнение высказал Представитель по стратегическим коммуникациям Джон Кирби после отго, как об этом его попросили журналисты.
- Это будет гонка что надо, - ответил политик на вопрос СМИ.
Напомним, что о планах Путина баллотироваться в президенты стало известно совсем недавно. Об это лидер заявил во время общения с российскими военными на торжественной встрече в Кремле. Как подчеркнул Путин, на данный момент он не имеет права поступить по-другому.
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