В Георгиевском зале Кремля, накануне, 8 декабря, прошла церемония награждения новых Героев России. Сразу после официальной части, на которой присутствовал глава РФ Владимир Путин, к лидеру подошли обладатели самых высоких государственных наград для того, чтобы озвучить особенную просьбу.

- Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, - подчеркнул Артем Жога, герой ДНР, кавалер Ордена Мужества, отец павшего в бою Героя России Владимира Жоги.

Внимательно выслушав просьбу, которую поддержали все присутствующие, Путин сообщил, что намерен баллотировать на должность президента России вновь.