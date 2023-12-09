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Путин сообщил о том, что собирается выдвигаться на должность президента вновь
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  • Опубликована сегодня в 3:40

Путин сообщил о том, что собирается выдвигаться на должность президента вновь

В Георгиевском зале Кремля, накануне, 8 декабря, прошла церемония награждения новых Героев России. Сразу после официальной части, на которой присутствовал глава РФ Владимир Путин, к лидеру подошли обладатели самых высоких государственных наград для того, чтобы озвучить особенную просьбу.

- Я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, - подчеркнул Артем Жога, герой ДНР, кавалер Ордена Мужества, отец павшего в бою Героя России Владимира Жоги.

Внимательно выслушав просьбу, которую поддержали все присутствующие, Путин сообщил, что намерен баллотировать на должность президента России вновь.

- Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли.- сказал лидер. - Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федераци.

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